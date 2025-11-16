Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Морозы до –13°C и гололедица: прогноз погоды в Башкирии на 17 ноября

Морозы до –13°C и гололедица: прогноз погоды в Башкирии на 17 ноября

20:45, 16 ноя 2025

В Башкирии в понедельник, 17 ноября, установится облачная погода с прояснениями и отрицательными температурами. Об этом информирует «Башгидромет», предупреждая жителей республики о небольших осадках и формировании гололедицы на дорогах в отдельных районах. Происходящие изменения погоды знаменуют приход первых зимних холодов в регион.

Ночью на территории республики будет облачно с кратковременными прояснениями. В некоторых районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночное похолодание приведёт к образованию опасного льда на дорожном покрытии. Синоптики также предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Во время прояснений столбики термометров могут опуститься до отметки в —13°C.

Днём существенных осадков не прогнозируется, однако скользкие участки на дорогах сохранятся. Видимость на трассах в тумане и при осадках может снизиться до 500–1000 метров. Ветер изменит направление на южный и юго-восточный, его скорость составит 5–10 м/с. Днём температура воздуха поднимется до значений от —2°C до +3°C, что сделает погоду заметно мягче.

В Уфе погодная обстановка будет более спокойной: облачно с прояснениями, без значимых осадков. Ночью температура в столице опустится до —3...—5°C, при прояснениях — до —8°C. Днём в городе ожидается около 0°C при слабом южном ветре. Утренняя гололедица на отдельных участках дорог сохранится, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности и выбора безопасного скоростного режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
В Башкирии синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
Непогода в Башкирии: синоптики предупредили о гололёде и сильном ветре
Общество в Башкирии
Непогода в Башкирии: синоптики предупредили о гололёде и сильном ветре


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен