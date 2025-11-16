Морозы до –13°C и гололедица: прогноз погоды в Башкирии на 17 ноября

20:45, 16 ноя 2025

В Башкирии в понедельник, 17 ноября, установится облачная погода с прояснениями и отрицательными температурами. Об этом информирует «Башгидромет», предупреждая жителей республики о небольших осадках и формировании гололедицы на дорогах в отдельных районах. Происходящие изменения погоды знаменуют приход первых зимних холодов в регион.

Ночью на территории республики будет облачно с кратковременными прояснениями. В некоторых районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночное похолодание приведёт к образованию опасного льда на дорожном покрытии. Синоптики также предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Во время прояснений столбики термометров могут опуститься до отметки в —13°C.

Днём существенных осадков не прогнозируется, однако скользкие участки на дорогах сохранятся. Видимость на трассах в тумане и при осадках может снизиться до 500–1000 метров. Ветер изменит направление на южный и юго-восточный, его скорость составит 5–10 м/с. Днём температура воздуха поднимется до значений от —2°C до +3°C, что сделает погоду заметно мягче.

В Уфе погодная обстановка будет более спокойной: облачно с прояснениями, без значимых осадков. Ночью температура в столице опустится до —3...—5°C, при прояснениях — до —8°C. Днём в городе ожидается около 0°C при слабом южном ветре. Утренняя гололедица на отдельных участках дорог сохранится, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности и выбора безопасного скоростного режима.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok