Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Ледяной дождь и туман: жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

Ледяной дождь и туман: жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

21:22, 17 ноя 2025

Во вторник, 18 ноября, на территории Башкортостана прогнозируются сложные погодные условия. По информации «Башгидромета», ожидаются температурные колебания, осадки в виде ледяного дождя и гололедица. Пешеходам и автомобилистам следует быть особенно осторожными на дорогах и тротуарах. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В республике установится облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут слабые осадки преимущественно в виде снега, местами он будет переходить в мокрый снег и кратковременные дожди. Синоптики также предупреждают о локальной вероятности ледяного дождя, который вызовет гололёд. На отдельных участках автодорог в ночное и утреннее время прогнозируется туман, видимость при этом составит от 500 до 1000 метров.

Ветер будет дуть с южных и юго-восточных направлений. Скорость ветра ночью будет находиться в пределах 3–8 м/с, днём же его порывы усилятся до 9–14 м/с. Температура воздуха в ночные часы по республике составит −3...−8 °C, в дневные — 0...+5 °C. В Уфе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью в столице будет −3...−5 °C, днём воздух прогреется до +2...+4 °C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Штормовой ветер и гололёд: МЧС предупредило жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Штормовой ветер и гололёд: МЧС предупредило жителей Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
В выходные погода в Башкирии очень сильно изменится
Общество в Башкирии
В выходные погода в Башкирии очень сильно изменится


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен