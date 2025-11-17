Ледяной дождь и туман: жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

21:22, 17 ноя 2025

Во вторник, 18 ноября, на территории Башкортостана прогнозируются сложные погодные условия. По информации «Башгидромета», ожидаются температурные колебания, осадки в виде ледяного дождя и гололедица. Пешеходам и автомобилистам следует быть особенно осторожными на дорогах и тротуарах. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В республике установится облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут слабые осадки преимущественно в виде снега, местами он будет переходить в мокрый снег и кратковременные дожди. Синоптики также предупреждают о локальной вероятности ледяного дождя, который вызовет гололёд. На отдельных участках автодорог в ночное и утреннее время прогнозируется туман, видимость при этом составит от 500 до 1000 метров.

Ветер будет дуть с южных и юго-восточных направлений. Скорость ветра ночью будет находиться в пределах 3–8 м/с, днём же его порывы усилятся до 9–14 м/с. Температура воздуха в ночные часы по республике составит −3...−8 °C, в дневные — 0...+5 °C. В Уфе ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью в столице будет −3...−5 °C, днём воздух прогреется до +2...+4 °C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok