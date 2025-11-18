Гульназ Асаева пригрозила журналистам из-за статей о её прошлом
21:59, 18 ноя 2025
Певица Гульназ Асаева в своём телеграм-канале раскритиковала СМИ за статьи о её бывшем возлюбленном. Поводом для публикаций послужили старые интервью артистки, которые журналисты использовали на фоне слухов о её разводе с мужем, певцом Вилли (Вильданом Шамсутдиновым).
Ранее Вилли опроверг информацию о расставании. Он объяснил, что они с женой редко выступают вместе из-за разных творческих стилей, а не из-за проблем в семье. По его словам, их брак крепок, а во время гастролей они по очереди остаются дома с дочерью Диной.
Несмотря на это, в СМИ вышли материалы о прошлых отношениях Асаевой. Певица обвинила журналистов в манипуляциях и использовании старых интервью вне контекста.
Гульназ Асаева заявила, что примет меры, если вторжение в её личную жизнь не прекратится.
