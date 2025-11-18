Аномальное тепло нагрянет в Башкирию

22:23, 18 ноя 2025

19 ноября в столице Башкирии прогнозируется обновление температурного максимума на фоне аномально теплой для этого времени года погоды. Ожидаются осадки и сильный ветер. Такой прогноз предоставлен специалистами «Башгидромета».

В регионе 19 ноября будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди, которые днем усилятся. Ветер сменит направление с южного на западное, его скорость будет достигать 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха по республике составит от −1 до +4 °C, днем же повысится до +2...+7 °C.

Непосредственно в Уфе также ожидается переменная облачность, ночью пройдут небольшие дожди, а днем — ливни. Ночная температура в городе установится на отметках +2...+4 °C, а дневная достигнет +5...+7 °C. Эти значения близки к температурным рекордам пятнадцатилетней давности.

Автомобилистов предупреждают о сложных дорожных условиях. Ночью и утром на дорогах возможен туман с ограничением видимости до 500 метров, а также образование гололедицы.

Следует напомнить, что аномальное тепло наблюдается не первый день. Всего три дня назад, 15 ноября, в Уфе уже был побит температурный рекорд. Тогда метеостанция в Дёме зафиксировала показатель +8,1 °C, что превысило предыдущий максимум 2010 года, который составлял +6,8 °C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru