Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Аномальное тепло нагрянет в Башкирию

Аномальное тепло нагрянет в Башкирию

22:23, 18 ноя 2025

19 ноября в столице Башкирии прогнозируется обновление температурного максимума на фоне аномально теплой для этого времени года погоды. Ожидаются осадки и сильный ветер. Такой прогноз предоставлен специалистами «Башгидромета».

В регионе 19 ноября будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди, которые днем усилятся. Ветер сменит направление с южного на западное, его скорость будет достигать 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха по республике составит от −1 до +4 °C, днем же повысится до +2...+7 °C.

Непосредственно в Уфе также ожидается переменная облачность, ночью пройдут небольшие дожди, а днем — ливни. Ночная температура в городе установится на отметках +2...+4 °C, а дневная достигнет +5...+7 °C. Эти значения близки к температурным рекордам пятнадцатилетней давности.

Автомобилистов предупреждают о сложных дорожных условиях. Ночью и утром на дорогах возможен туман с ограничением видимости до 500 метров, а также образование гололедицы.

Следует напомнить, что аномальное тепло наблюдается не первый день. Всего три дня назад, 15 ноября, в Уфе уже был побит температурный рекорд. Тогда метеостанция в Дёме зафиксировала показатель +8,1 °C, что превысило предыдущий максимум 2010 года, который составлял +6,8 °C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Порывистый ветер и туман: в Башкирии объявили неблагоприятный прогноз погоды
Общество в Башкирии
Порывистый ветер и туман: в Башкирии объявили неблагоприятный прогноз погоды
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
Башкирию ждут дождливые выходные
Общество в Башкирии
Башкирию ждут дождливые выходные
Башкирию ждет дождливый финал июля
Общество в Башкирии
Башкирию ждет дождливый финал июля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен