Боец из Башкирии остановил разведгруппу противника. Его отряд вернулся без потерь

Мобилизованный из Благовещенска с позывным «Черный» сорвал прорыв вражеской разведки в районе города Украинск в ДНР. Благодаря его плану штурмовая группа выполнила задачу и в полном составе вернулась на позиции. Об этом сообщила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

«Черный» служит на передовой с 2022 года. В тот день он командовал штурмовой группой и получил задачу остановить диверсантов противника, которые пытались проникнуть в тыл российских войск. Изучив карту местности, командир решил организовать засаду в лесополосе.

Он расставил бойцов на выгодных позициях и стал ждать. Через несколько часов операторы дронов передали, что вражеская группа приближается к месту засады.

Пулеметчики, занявшие высоту, пропустили основную группу противника вперед, отрезая им путь к отступлению. Сигналом к атаке стал выстрел «Черного» из гранатомета. Сразу после этого отряд открыл по диверсантам огонь. Бой был коротким. Продуманная тактика помогла выполнить задачу и сберечь жизни всех бойцов подразделения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Анна Карабанова / vk.com