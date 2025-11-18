Все новости Уфы и Башкортостана
Беспилотные грузовики начнут тестировать на трассе М-12 в Башкирии

22:40, 18 ноя 2025

С 2026 года на участках трассы М-12 «Восток» в Башкирии, Свердловской области и Пермском крае начнутся испытания беспилотных грузовиков. Эксперимент, который продлится до конца 2028 года, поможет оценить, готова ли технология к полноценной работе на российских дорогах.

Тестировать будут два типа машин. В грузовиках первой категории в пассажирском кресле будет находиться инженер для контроля безопасности. Такие машины должны проехать не менее 17,6 млн километров. В машинах второй категории водитель будет за рулём, контролируя работу автопилота. Их пробег составит минимум 100 тысяч километров.

Цель эксперимента — проверить безопасность и эффективность автономного транспорта для грузоперевозок.

Трасса М-12 выбрана как ключевой маршрут, соединяющий центральную Россию с Уралом и Казахстаном. Успешное внедрение беспилотников в будущем может ускорить доставку грузов и снизить её стоимость.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минтранс Башкирии
