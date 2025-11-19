Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии предупредили о гололёде и мокром снеге

Жителей Башкирии предупредили о гололёде и мокром снеге

21:33, 19 ноя 2025

Синоптики Башгидромета предупредили об ухудшении погодных условий в южных районах республики в конце текущей недели. Об этом сообщили в региональной метеослужбе.

20 и 21 ноября в северной части Башкирии не ожидается значительных осадков. А вот жителям южных территорий ждут дождь и мокрый снег. Местами возможен гололёд, налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветках деревьев. На дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер будет дуть с севера, затем сменится на южный — слабый, местами умеренный.

Температура воздуха днём составит от −1 до +4 градусов. Ночью в четверг термометры покажут от −4 до +1 градуса. В пятницу ночные температуры останутся в тех же пределах, однако при прояснениях воздух остынет до −7...-12 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии резко меняется погода: к чему готовиться жителям 3 и 4 ноября
Общество в Башкирии
В Башкирии резко меняется погода: к чему готовиться жителям 3 и 4 ноября
Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
В Башкирии предупредили о погодной опасности
Общество в Башкирии
В Башкирии предупредили о погодной опасности
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен