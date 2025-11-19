Жителей Башкирии предупредили о гололёде и мокром снеге

21:33, 19 ноя 2025

Синоптики Башгидромета предупредили об ухудшении погодных условий в южных районах республики в конце текущей недели. Об этом сообщили в региональной метеослужбе.

20 и 21 ноября в северной части Башкирии не ожидается значительных осадков. А вот жителям южных территорий ждут дождь и мокрый снег. Местами возможен гололёд, налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветках деревьев. На дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер будет дуть с севера, затем сменится на южный — слабый, местами умеренный.

Температура воздуха днём составит от −1 до +4 градусов. Ночью в четверг термометры покажут от −4 до +1 градуса. В пятницу ночные температуры останутся в тех же пределах, однако при прояснениях воздух остынет до −7...-12 градусов.

Автор: Семен Подгорный