В Башкирии выпадет снег и ударят морозы

21:45, 20 ноя 2025

В Башгидромете рассказали о погоде в регионе на 21 ноября.

По информации регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до −1...-6 градусов. При ясном небе похолодает до −7...-12 градусов. Днем ожидается −1...+4 градуса. Значительных осадков синоптики не прогнозируют. На юге республики пройдет небольшой дождь, который ночью перейдет в снег. На дорогах местами появится гололедица.

Ночью ветер будет слабым, переменных направлений. Днем усилится до умеренного юго-восточного.

В субботу, 22 ноября, погода ухудшится. Выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью и утром местами образуется гололед. На проводах и деревьях будет налипать мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. Температура ночью составит до −10 градусов, а днем потеплеет до +2...+7 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Allbashkiria.ru