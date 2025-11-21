Зима отменяется: в Башкирию неожиданно возвратится осеннее тепло

22:14, 21 ноя 2025

Жителей республики ждут резкие перепады температур в предстоящие выходные. Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до непривычно высоких для конца ноября отметок.

В субботу, 22 ноября, в регионе выпадут осадки: снег будет сменяться дождем. Ночью и утром прогнозируется гололед, на деревьях и проводах налипнет мокрый снег. Днем воздух прогреется до +7 градусов. Ночью ожидается от 0 до −5, при прояснениях похолодает до −10. Ветер южной четверти, умеренный.

В воскресенье, 23 ноября, станет еще теплее. Днем температура достигнет +9 градусов. Даже ночью сохранятся плюсовые значения — от +1 до +6. По всей республике пройдут небольшие дожди, на севере — умеренные.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru