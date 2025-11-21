Бойца СВО из Башкирии наградили медалью «За боевые заслуги»

22:29, 21 ноя 2025

Боец с позывным «Физик» из Белокатайского района Башкирии получил медаль «За боевые заслуги». Об этом сообщила глава администрации района Лилия Мулланурова.

Награда вручена военнослужащему за проявленные героизм и самоотверженность при выполнении служебного долга. В 2023 году «Физик» покинул пост руководителя в Пенсионном фонде и добровольно отправился в зону СВО. Сейчас он командует взводом гаубичной артиллерии.

Жена военного Светлана оказывает помощь бойцам на передовой. Сын после окончания юридического колледжа проходит военную службу. Дочь учится в выпускном классе, интересуется историей и планирует получать юридическое образование.

По словам главы муниципалитета, каждое возвращение отца домой становится настоящим праздником для семьи. Дети проводят время в беседах с ним и гордятся его службой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: глава администрации Белокатайского района Лилия Мулланурова / телеграм-канал