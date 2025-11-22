Все новости Уфы и Башкортостана
Дожди, мокрый снег и гололедица: синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на воскресенье

21:45, 22 ноя 2025

В Башкортостане 23 ноября ожидается пасмурная погода с осадками, сообщает «Башгидромет».

Ночью пройдут небольшие дожди, на севере — умеренные. Днем осадки усилятся: ожидаются дожди, на севере с мокрым снегом, местами сильные. Возможно налипание снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, местами туман и ледяной накат. Ветер юго-восточный, умереный. Температура воздуха ночью составит +2...+7°C, днем столбики термометров покажут +3...+8°C.

В Уфе, согласно Росгидрометцентру, утро начнется с облачности, умеренного южного ветра и небольшого дождя при +6°С. Днем ожидается переменная облачность, возможны слабые осадки, температура поднимется до +7°С. Вечером будет облачно, похолодает до +5°С, вероятен слабый дождь. Ночью осадки прекратятся, температура опустится до +4°С. Жителям республики рекомендуется учитывать сложные условия.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
