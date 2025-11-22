В Уфе на месте памятника Салавату Юлаеву появилась световая проекция

22:31, 22 ноя 2025

На склоне реки Белой в Уфе, где раньше стоял памятник Салавату Юлаеву, запустили световую инсталляцию. Теперь по вечерам на месте демонтированного монумента появляется проекция всадника. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Оригинальную скульптуру временно убрали для реставрации в специальном цехе. Чтобы привычное место не казалось пустым, власти решили заполнить пространство светом.

Для жителей и туристов это значит, что знаковый вид на набережной сохраняется, пусть и в цифровом формате. Проекцию хорошо видно во время прогулок вдоль реки. Это временное решение поможет дождаться возвращения отреставрированного памятника, не теряя визуальный символ города.

