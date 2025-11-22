Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе на месте памятника Салавату Юлаеву появилась световая проекция

В Уфе на месте памятника Салавату Юлаеву появилась световая проекция

22:31, 22 ноя 2025

На склоне реки Белой в Уфе, где раньше стоял памятник Салавату Юлаеву, запустили световую инсталляцию. Теперь по вечерам на месте демонтированного монумента появляется проекция всадника. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Оригинальную скульптуру временно убрали для реставрации в специальном цехе. Чтобы привычное место не казалось пустым, власти решили заполнить пространство светом.

Для жителей и туристов это значит, что знаковый вид на набережной сохраняется, пусть и в цифровом формате. Проекцию хорошо видно во время прогулок вдоль реки. Это временное решение поможет дождаться возвращения отреставрированного памятника, не теряя визуальный символ города.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Памятник Салавату Юлаеву вернётся на постамент к осени 2027 года

Читайте также:

Памятник Салавату Юлаеву вернётся на постамент к осени 2027 года
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети / главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева
Теги: Уфа
Читайте также

Памятник Салавату Юлаеву вернётся на постамент к осени 2027 года
Культура в Башкирии
Памятник Салавату Юлаеву вернётся на постамент к осени 2027 года
В Уфе завершают демонтаж памятника Салавату Юлаеву для реставрации
Общество в Башкирии
В Уфе завершают демонтаж памятника Салавату Юлаеву для реставрации
В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву. Всадника уже сняли с постамента
Культура в Башкирии
В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву. Всадника уже сняли с постамента
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году
Общество в Башкирии
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен