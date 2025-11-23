Стало известно, когда в Башкирии перестанут лить дожди

21:32, 23 ноя 2025

В республике резко изменится характер погоды.

Как сообщает Башгидромет, 24 и 25 ноября в регионе пройдут умеренные дожди с мокрым снегом.

Температурный фон начнет повышаться: сегодня воздух прогреется до +5 градусов, а послезавтра столбики термометров уверенно достигнут отметки +7.

Специалисты ведомства отмечают, что осадки прекратятся только на следующей неделе, однако конкретную дату окончания дождей синоптики пока точно не называют.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen