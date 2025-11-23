Пенсионерам старше 80 лет удвоят базовую выплату

21:44, 23 ноя 2025

Пенсионерам в России после 80 лет автоматически удвоят фиксированную часть страховой пенсии по старости. Никаких заявлений писать не нужно — перерасчет сделает Социальный фонд России.

Фиксированная выплата — это базовая часть пенсии по старости, которую государство платит всем получателям страховой пенсии, независимо от стажа и количества пенсионных баллов. После 80 лет эта базовая сумма увеличивается ровно в два раза.

Перерасчет проводится в следующем месяце после дня рождения. То есть сначала наступает день 80-летия, а уже со следующего месяца пенсия приходит с учетом повышенной фиксированной выплаты.

В 2025 году размер такой фиксированной части с надбавкой за уход составит 19 129 рублей 40 копеек в месяц. Это сумма именно с учетом доплаты тем, за кем установлен уход.

Если у пенсионера на иждивении есть нетрудоспособные родственники, к этой сумме добавят еще одну надбавку. Размер пенсии в этом случае будет выше, так как учитывается содержание нетрудоспособных членов семьи.

Жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий повысят фиксированную выплату с учетом районного коэффициента. В каждом регионе действует свой коэффициент, поэтому фактический размер выплаты там будет больше общероссийского.

Автор: Семен Подгорный