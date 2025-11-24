Чиновники Ленинского района Уфы огородили бесплатную парковку для себя

21:22, 24 ноя 2025

Жители Уфы заметили новую огороженную парковку на улице Мустая Карима, 19. Горожане считают, что администрация Ленинского района выделила себе бесплатные места для служебных машин, чтобы не платить за стоянку на общих основаниях. Остальные водители в этом районе вынуждены платить за парковку.

По словам местных жителей, забор мешает коммунальной технике разворачиваться и портит внешний вид улицы.

В администрации Ленинского района рассказали Горобзору, что участок принадлежит муниципалитету и закреплен за ними официально. Чиновники объяснили установку ограждений работами по обрезке деревьев на этой территории.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети/администрация Ленинского района