В Федоровском районе Башкирии ушел из жизни последний ветеран войны Гумар Мусин

21:26, 24 ноя 2025

В Федоровском районе в возрасте 102 лет скончался Гумар Галеевич Мусин — последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в муниципалитете. С его уходом для района завершилась целая эпоха.

Гумар Мусин ушел на фронт в 1942 году, в 18 лет. Он служил сержантом и командовал отделением 18-го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте, участвовал в боях на Курской дуге. 5 августа 1943 года во время атаки на вражеский пулемет получил тяжелое ранение, после которого в 1944 году вернулся домой.

После войны Гумар Галеевич работал на родной земле: сначала трактористом-машинистом, а позже возглавлял склад центральной ремонтной мастерской. За боевые и трудовые заслуги ему присвоили звание почетного гражданина Федоровского района. На столетний юбилей ветерана наградили медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Теперь в районе не осталось живых участников войны. Память о них и их наградах сохранится в музеях и семейных архивах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Федоровского района / Vk