Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Федоровском районе Башкирии ушел из жизни последний ветеран войны Гумар Мусин

В Федоровском районе Башкирии ушел из жизни последний ветеран войны Гумар Мусин

21:26, 24 ноя 2025

В Федоровском районе в возрасте 102 лет скончался Гумар Галеевич Мусин — последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в муниципалитете. С его уходом для района завершилась целая эпоха.

Гумар Мусин ушел на фронт в 1942 году, в 18 лет. Он служил сержантом и командовал отделением 18-го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте, участвовал в боях на Курской дуге. 5 августа 1943 года во время атаки на вражеский пулемет получил тяжелое ранение, после которого в 1944 году вернулся домой.

После войны Гумар Галеевич работал на родной земле: сначала трактористом-машинистом, а позже возглавлял склад центральной ремонтной мастерской. За боевые и трудовые заслуги ему присвоили звание почетного гражданина Федоровского района. На столетний юбилей ветерана наградили медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Теперь в районе не осталось живых участников войны. Память о них и их наградах сохранится в музеях и семейных архивах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Скончалась экс-глава Госкомитета Башкирии по юстиции Наиля Галеева

Читайте также:

Скончалась экс-глава Госкомитета Башкирии по юстиции Наиля Галеева
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Федоровского района / Vk
Теги: Федоровский район утрата
Читайте также

В Башкирии простились с последним ветераном Стерлибашевского района
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с последним ветераном Стерлибашевского района
В Сибае ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
Общество в Башкирии
В Сибае ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
Ушел из жизни последний ветеран ВОВ Благовещенского района Башкирии
Общество в Башкирии
Ушел из жизни последний ветеран ВОВ Благовещенского района Башкирии
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
Общество в Башкирии
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен