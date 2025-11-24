Все новости Уфы и Башкортостана
МЧС предупреждает жителей Башкирии о сложных погодных условиях

21:30, 24 ноя 2025

В Башкирии ожидается ухудшение погоды в ближайшие сутки. Об этом 25 ноября сообщают представители регионального МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. Особое внимание водителям: на дорогах возможен густой туман, видимость упадет до 500 метров и менее.

Ночью температура будет колебаться от −1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до аномальных для ноября +3...+8. Ветер сменится с южного на западный. Будьте внимательны за рулем.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
