Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Четыре семьи из Башкирии получат медаль «Родительская доблесть»

Четыре семьи из Башкирии получат медаль «Родительская доблесть»

21:53, 24 ноя 2025

Четыре семьи из Башкирии наградят медалью «Родительская доблесть» за вклад в воспитание детей и сохранение семейных ценностей. Указ об этом подписал глава региона Радий Хабиров.

Как сообщает «Башинформ», награду получат:

  • Виктор и Юлия Хомутовы из Благовещенского района;
  • Азамат и Лилия Фаттаховы из Уфы;
  • Наталья Авдонина из Дуванского района;
  • Фатыма Гарифуллина из Ермекеевского района.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"

Читайте также:

В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Общество в Башкирии
В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Путин наградил жителей Башкирии государственными медалями
Политика в Башкирии
Путин наградил жителей Башкирии государственными медалями
Бойца СВО из Башкирии наградили медалью «За боевые заслуги»
Общество в Башкирии
Бойца СВО из Башкирии наградили медалью «За боевые заслуги»
В России приняты новые меры поддержки многодетных родителей
Россия/мир
В России приняты новые меры поддержки многодетных родителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен