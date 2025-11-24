Четыре семьи из Башкирии получат медаль «Родительская доблесть»

21:53, 24 ноя 2025

Четыре семьи из Башкирии наградят медалью «Родительская доблесть» за вклад в воспитание детей и сохранение семейных ценностей. Указ об этом подписал глава региона Радий Хабиров.

Как сообщает «Башинформ», награду получат:

Виктор и Юлия Хомутовы из Благовещенского района;

Азамат и Лилия Фаттаховы из Уфы;

Наталья Авдонина из Дуванского района;

Фатыма Гарифуллина из Ермекеевского района.

Автор: Семен Подгорный