Врачи два года не замечали рак у жительницы Башкирии

21:58, 25 ноя 2025

В Нефтекамске 18 ноября умерла 52-летняя Эльза Г. из-за врачебной ошибки — у неё два года не диагностировали рак молочной железы, хотя гистология показала онкологию ещё в 2023 году. Медики не сообщили пациентке результат анализа, а врач-онколог заверил, что опухоль доброкачественная.

В течение двух лет Эльза проходила регулярные обследования, врачи подтверждали, что всё в порядке. Весной 2025 года у неё появились проблемы с ногами и боль в спине — причина выяснилась только после экстренного обследования: метастазы в позвоночнике, поздняя стадия рака. Время для эффективного лечения было упущено.

Из-за прогрессирования болезни Эльза потеряла подвижность, нуждалась в уходе, обезболивающих и специальном оборудовании. Всё обеспечивали родственники, помощи от соцслужб не было.

Семья не добивается компенсации, но требует наказать врачей, по чьей халатности был упущен верный диагноз. Камилла, дочь погибшей, отправила жалобу президенту России. Исковое заявление подано ещё при жизни Эльзы, судебный процесс тянется.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Врачи в Уфе излечили мужчину от острого лейкоза

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети