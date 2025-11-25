В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

22:15, 25 ноя 2025

Жители Башкирии не смогут купить алкоголь в магазинах вечером и ночью с 3 по 6 января 2026 года. Власти региона вводят временные ограничения, чтобы снизить число пьяных конфликтов и отравлений в праздничные дни.

Запрет касается только розничной продажи в магазинах. График работы такой:

3, 4 и 5 января : алкоголь продают только с 10:00 до 17:00. После 17:00 и до 10:00 следующего утра купить спиртное нельзя.

: алкоголь продают только с 10:00 до 17:00. После 17:00 и до 10:00 следующего утра купить спиртное нельзя. 6 января: продажа разрешена до 17:00. Ограничение действует с 17:00 до 23:00.

Ограничения не распространяются на общепит. В кафе и ресторанах алкоголь можно заказывать в любое время согласно графику работы заведения.

Такая практика применяется в республике с 2019 года. Основная цель — профилактика правонарушений и поддержание спокойствия на улицах во время долгих выходных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube