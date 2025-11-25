В Башкирии резко похолодает

22:31, 25 ноя 2025

В среду, 26 ноября, на территории Республики Башкортостан ожидается значительное ухудшение погодных условий, сопровождающееся смешанными осадками. Актуальную информацию об этом предоставили в «Росгидрометцентре».

Согласно данным метеорологов, в регионе установится переменная облачность. Местами пройдут дожди вперемешку с мокрым снегом. На автодорогах возможно появление ледяной корки, поэтому водителям необходимо строго соблюдать дистанцию. Ветер будет дуть западный и юго-западный, умеренной силы, временами с порывами.

Ночью столбики термометров по республике покажут от 0 до −5°C, а при прояснениях воздух остынет до −10°C. Днем потеплеет максимум до +3°C. В Уфе синоптики также обещают холодную ночь до −10°C, днем температура достигнет +3°C. В столице возможен кратковременный снег при южном ветре.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru