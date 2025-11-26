Наконец-то, зима: в Башкирии выпадет снег и гололедица
21:34, 26 ноя 2025
Жителям республики пора готовить теплую одежду и быть внимательнее за рулем. По данным Башгидрометцентра, в ближайшие два дня регион накроют осадки.
27 и 28 ноября ожидается мокрый снег, а дороги покроются ледяной коркой. Ночью термометры покажут от 0 до −5 градусов, днем воздух прогреется до +3. Ветер сменится с западного на южный.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии выпадет первый снег. Синоптики назвали даты
Общество в Башкирии
В Башкирии резко меняется погода: к чему готовиться жителям 3 и 4 ноября
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
Общество в Башкирии
Зима отменяется: в Башкирию неожиданно возвратится осеннее тепло