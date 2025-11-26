Наконец-то, зима: в Башкирии выпадет снег и гололедица

21:34, 26 ноя 2025

Жителям республики пора готовить теплую одежду и быть внимательнее за рулем. По данным Башгидрометцентра, в ближайшие два дня регион накроют осадки.

27 и 28 ноября ожидается мокрый снег, а дороги покроются ледяной коркой. Ночью термометры покажут от 0 до −5 градусов, днем воздух прогреется до +3. Ветер сменится с западного на южный.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen