В Башкирии 120 пар выбрали для свадьбы зеркальную дату

21:46, 26 ноя 2025

25 ноября 2025 года в ЗАГСах Башкортостана заключили брак 120 пар. Молодожены выбрали этот вторник из-за красивого сочетания цифр — 25.11.25. Статистику привел глава Госкомюстиции республики Владимир Спеле.

В Уфе

В столице региона расписались 29 пар. Больше всего регистраций прошло в ЗАГСе Кировского района — восемь. В Демском, Ленинском районах и первом отделе ЗАГСа Октябрьского района поженились по пять пар.

В других районах

По республике лидирует Нефтекамск — там прошло восемь свадеб. В Иглинском районе зарегистрировали семь союзов, в Уфимском районе — пять.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии в зеркальную дату вступить в брак пожелала 191 пара

Автор: Семен Подгорный