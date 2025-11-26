В Башкирии 120 пар выбрали для свадьбы зеркальную дату
21:46, 26 ноя 2025
25 ноября 2025 года в ЗАГСах Башкортостана заключили брак 120 пар. Молодожены выбрали этот вторник из-за красивого сочетания цифр — 25.11.25. Статистику привел глава Госкомюстиции республики Владимир Спеле.
В Уфе
В столице региона расписались 29 пар. Больше всего регистраций прошло в ЗАГСе Кировского района — восемь. В Демском, Ленинском районах и первом отделе ЗАГСа Октябрьского района поженились по пять пар.
В других районах
По республике лидирует Нефтекамск — там прошло восемь свадеб. В Иглинском районе зарегистрировали семь союзов, в Уфимском районе — пять.
Автор: Семен Подгорный
