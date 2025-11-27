Восточный выезд в Уфе закроют на две ночи
21:25, 27 ноя 2025
В ночь на 2 и 3 декабря Восточный выезд в Уфе будет полностью перекрыт с 00:00 до 05:00.
Ограничение коснется всех направлений. Проехать нельзя будет ни в город, ни из города. Также будут закрыты въезды на магистраль с проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 «Урал» и со стороны села Федоровка.
В это время рабочие будут устанавливать оборудование для автоматического управления потоками машин. Если вам нужно ехать в эти часы, выбирайте объездные пути заранее. Днем и вечером дорога работает в обычном режиме.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / минтранс Башкирии
