Восточный выезд в Уфе закроют на две ночи

21:25, 27 ноя 2025

В ночь на 2 и 3 декабря Восточный выезд в Уфе будет полностью перекрыт с 00:00 до 05:00.

Ограничение коснется всех направлений. Проехать нельзя будет ни в город, ни из города. Также будут закрыты въезды на магистраль с проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 «Урал» и со стороны села Федоровка.

В это время рабочие будут устанавливать оборудование для автоматического управления потоками машин. Если вам нужно ехать в эти часы, выбирайте объездные пути заранее. Днем и вечером дорога работает в обычном режиме.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / минтранс Башкирии
Теги: Уфа
