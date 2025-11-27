Все новости Уфы и Башкортостана
Синоптики Башкирии предупредили жителей о мокром снеге, дожде и гололедице в последние дни ноября

21:28, 27 ноя 2025

В Башкортостане в ближайшие двое суток ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом сообщают специалисты Башгидромета, предоставившие детальный прогноз на конец текущей рабочей недели и выходные.

По сведениям региональных метеорологов, в пятницу, 28 ноября, местами по республике пройдет небольшой мокрый снег. Водителям следует проявить осторожность: на отдельных участках дорог сформируется гололедица. Ветер прогнозируется западного и юго-западного направлений, умеренной силы. Температура воздуха ночью составит от 0 до −5 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −10. Днем воздух прогреется до −2...+3 градусов.

В субботу, 29 ноября, характер погоды усложнится. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами умеренные. В отдельных районах вероятны гололед и налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах сохранится гололедица. В южной части региона существенных осадков не предвидится. Ветер подует с юга и юго-запада. Ночью температура будет колебаться в пределах 0...-5 градусов, днем потеплеет до −1...+4 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
