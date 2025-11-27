В Башкирии обновили состав призывных комиссий
21:55, 27 ноя 2025
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который меняет состав комиссий по призыву в республике. Документ уже вступил в силу.
Кого коснулись изменения
В новые списки включили:
- врачей и медицинских специалистов;
- представителей МВД;
- глав муниципальных образований;
- сотрудников центров занятости.
Также в комиссиях сменились военные комиссары.
Обновление составов — стандартная процедура перед призывными кампаниями или в ходе ротации кадров. Для призывников это означает, что решения об их годности и отправке в войска будут принимать новые должностные лица.
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
