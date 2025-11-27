Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии обновили состав призывных комиссий

В Башкирии обновили состав призывных комиссий

21:55, 27 ноя 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который меняет состав комиссий по призыву в республике. Документ уже вступил в силу.

Кого коснулись изменения

В новые списки включили:

  • врачей и медицинских специалистов;
  • представителей МВД;
  • глав муниципальных образований;
  • сотрудников центров занятости.

Также в комиссиях сменились военные комиссары.

Обновление составов — стандартная процедура перед призывными кампаниями или в ходе ротации кадров. Для призывников это означает, что решения об их годности и отправке в войска будут принимать новые должностные лица.

