В Башкирии обновили состав призывных комиссий

21:55, 27 ноя 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который меняет состав комиссий по призыву в республике. Документ уже вступил в силу.

Кого коснулись изменения

В новые списки включили:

врачей и медицинских специалистов;

представителей МВД;

глав муниципальных образований;

сотрудников центров занятости.

Также в комиссиях сменились военные комиссары.

Обновление составов — стандартная процедура перед призывными кампаниями или в ходе ротации кадров. Для призывников это означает, что решения об их годности и отправке в войска будут принимать новые должностные лица.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube