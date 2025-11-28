Все новости Уфы и Башкортостана
Гололед и ледяной дождь: в Башкирии резко изменится погода

Гололед и ледяной дождь: в Башкирии резко изменится погода

21:37, 28 ноя 2025

Специалисты Башгидромета предупреждают население региона о смене метеоусловий в ближайшие выходные.

Период аномального тепла завершается. По сведениям синоптиков, в субботу, 29 ноября, пройдут мокрый снег и дождь, ночью местами умеренные. В отдельных районах вероятны гололед, ледяной дождь, отложение снега на проводах и деревьях. На дорогах прогнозируется гололедица. По югу существенных осадков не будет.

Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем от −1 до +4.

В воскресенье, 30 ноября, осадки прекратятся, лишь на севере возможен небольшой снег. Температурные показатели сохранятся: днем те же цифры, ночью легкий мороз.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
