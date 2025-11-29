Все новости Уфы и Башкортостана
В Салавате скоропостижно скончался тренер Евгений Грызин

21:26, 29 ноя 2025

В Салавате простились с Евгением Грызиным — известным спортсменом и тренером по единоборствам.

Вечером 25 ноября на 39-м году жизни его внезапно не стало: мужчина почувствовал себя плохо, присел на скамейку по дороге домой и скончался. О скоропостижной утрате сообщили родственники тренера, назвав причиной смерти острую сердечную недостаточность. Для родных, коллег и учеников эта новость стала настоящим потрясением, ведь Евгений, по их словам, не жаловался на здоровье и вел активный образ жизни, пишет КП-Уфа.

Воспоминания об энергичном наставнике

Сейчас в Салавате продолжают вспоминать Евгения Грызина как педагога, на которого хотелось равняться — многие благодарны ему за воспитание своих детей, за поддержку и уникальный подход к каждому ребенку. В социальных сетях появилось множество сообщений от друзей, знакомых и коллег — они отмечают трудолюбие, стойкость характера и искреннюю заботу тренера о каждом из своих воспитанников.

«Женька, хорошие люди уходят рано», — делится Юлия А.
«Трудяга с большой буквы, покоя себе не давал», — откликается Ольга Ш.

Путь в спорте: от первых побед до международных наград

Будущий тренер по единоборствам родился 10 мая 1987 года в Салавате. Еще в детстве родители привели его в секцию дзюдо, когда мальчику исполнилось десять лет. Начало пути было непростым, но усилия дали свои плоды — в 14 лет Евгений стал призером России. В подростковом возрасте он стремился попасть на первенство Европы по дзюдо, но тогда не удалось пройти отбор. Эта история стала для него серьезным жизненным уроком и не отбила желания продолжать тренироваться и развиваться. Его брат Сергей вспоминает:

«Мы всегда с Женькой были вместе, шли одной дорогой».

Получив опыт в дзюдо, Евгений не ограничился одним направлением. Во время учебы в Уфе сначала в школе МВД, а затем в юридическом институте, он активно участвовал в спортивных состязаниях за свои вузы. Параллельно занимался самбо и достиг высокой планки: четыре раза становился призером страны, а позже смог завоевать бронзу на европейском чемпионате по самбо, достойно представив Россию.

Призвание — быть наставником

После получения образования и офицерского звания Евгений принял важное решение: посвятить себя тренерской работе. Став педагогом по единоборствам, он оказывал воспитанникам не только профессиональную поддержку, но и стал для многих второй семьей. Ученики признаются, что Евгений мог раскрыть потенциал каждого, вдохновить на победы и никогда не оставлял без внимания успехи и трудности каждого ребенка. Его секция регулярно приносила городу призовые места на различных соревнованиях.

Человек с большой буквы

Евгений Грызин был дважды женат, растил троих детей — сыновей Кирилла и Григория и дочь Анну. Родственники вспоминают его как заботливого отца и надежного брата.

«Он всегда был сильным духом, никогда не жаловался на здоровье», — рассказывает Сергей, брат тренера. «Всегда находил общий язык с людьми».

Траурная церемония прошла на салаватском кладбище 26 ноября. В этот день многие пришли проводить Евгения в последний путь: коллеги, друзья, ученики, родители воспитанников. Посвящая свои комментарии памяти наставника, они отмечают:

«Человек с большой буквы, за каждого ребенка переживал, свое время отдавал детям», — пишет Олег П.
«Не могу поверить, очень жаль. Прощай, Жень», — добавляет Фрол О.

Одна из воспитанниц признается: «Плакала, остановиться не могла. Ходила на тренировки только ради него. Он был как второй папа».

В памяти родных, учеников и всех, кто знал Евгения Грызиа, он навсегда останется примером мужества, доброты и профессионализма.

