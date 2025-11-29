В Башкирии прогнозируется аномальное потепление и туман

21:36, 29 ноя 2025

ГУ МЧС по РБ предупреждает: 30 ноября в регионе прогнозируются сложные метеоусловия и потепление.

По данным ведомства, воскресенье будет облачным с прояснениями. На севере республики пройдут дождь и мокрый снег, ночью вероятен гололед.

Ветер юго-западный. Температурный фон повысится: в ночные часы ожидается 0...-5, днем воздух прогреется до −1...+4 градусов.

Водителям следует быть осторожнее: ночью и утром на отдельных участках дорог опустится густой туман, видимость снизится до 500 метров и менее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash