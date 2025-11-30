Все новости Уфы и Башкортостана
Стало известно, каким будет первый день зимы в Башкирии

Стало известно, каким будет первый день зимы в Башкирии

21:14, 30 ноя 2025

Первый день декабря в регионе выдастся совсем не зимним. По информации специалистов Башгидромета, в понедельник, 1 декабря, жителей республики ждет микс из мокрого снега и дождя. Ночью столбики термометров покажут от нуля до −5, днем потеплеет до +4. Ветер юго-западный, умеренный.

Во вторник, 2 декабря, зонтики можно оставить дома — существенных осадков не прогнозируют. Температурный фон останется прежним: ночью будет подмораживать до −6, а днем воздух снова прогреется до +4. Кажется, настоящие холода пока задерживаются в пути.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Теги: погода в башкирии
