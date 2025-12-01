Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление
22:32, 01 дек 2025
С 1 декабря Социальный фонд России начал принимать заявления на перерасчет пенсий для матерей с пятью и более детьми. Новые правила позволяют учесть при расчете всех детей без ограничений по количеству.
Это касается двух категорий женщин:
- Тех, кто уже на пенсии.
- Тех, кто выйдет на пенсию в 2026 году и позже.
Что изменилось
Раньше в стаж и пенсионные баллы могли не включать периоды ухода за пятым, шестым и последующими детьми. Теперь учитывают каждого ребенка. Это увеличит размер страховой пенсии за счет включения всех периодов декрета в стаж.
Как это работает для нынешних пенсионеров
Если вы уже получаете пенсию, подайте заявление в декабре. Социальный фонд пересчитает выплату с января, и уже в начале года вы получите увеличенную сумму. Перерасчет сделают с учетом полного состава семьи.
Как подать заявление
Есть два способа:
- Через Госуслуги. Заполните форму и прикрепите данные о детях (сканы свидетельств о рождении).
- Лично. Посетите отделение Социального фонда по месту жительства.
Подавайте заявление сейчас, чтобы не терять деньги в январе.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Военным пенсионерам на контракте вернут 100% пенсии