Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление

22:32, 01 дек 2025

С 1 декабря Социальный фонд России начал принимать заявления на перерасчет пенсий для матерей с пятью и более детьми. Новые правила позволяют учесть при расчете всех детей без ограничений по количеству.

Это касается двух категорий женщин:

  • Тех, кто уже на пенсии.
  • Тех, кто выйдет на пенсию в 2026 году и позже.

Что изменилось

Раньше в стаж и пенсионные баллы могли не включать периоды ухода за пятым, шестым и последующими детьми. Теперь учитывают каждого ребенка. Это увеличит размер страховой пенсии за счет включения всех периодов декрета в стаж.

Как это работает для нынешних пенсионеров

Если вы уже получаете пенсию, подайте заявление в декабре. Социальный фонд пересчитает выплату с января, и уже в начале года вы получите увеличенную сумму. Перерасчет сделают с учетом полного состава семьи.

Как подать заявление

Есть два способа:

  • Через Госуслуги. Заполните форму и прикрепите данные о детях (сканы свидетельств о рождении).
  • Лично. Посетите отделение Социального фонда по месту жительства.

Подавайте заявление сейчас, чтобы не терять деньги в январе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

