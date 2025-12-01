Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре

22:42, 01 дек 2025

В декабре некоторые российские пенсионеры получат сразу две выплаты: одну за текущий месяц, вторую — авансом за январь.

Кого это касается

Двойная выплата придет тем, кто обычно получает пенсию в первой половине месяца — с 1-го по 11-е число.

График переводов

Начало декабря: придет стандартная пенсия за декабрь.

Конец декабря: перечислят деньги за январь.

Почему изменили график

Причина в длинных новогодних выходных. Первые 11 дней января — нерабочие, поэтому социальные службы и банки переведут средства заранее, чтобы не задерживать выплаты.

Размер выплаты

Январская пенсия, которая придет в конце декабря, будет больше обычной. Её проиндексируют на 7,6%.

