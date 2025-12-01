Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре

Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре

22:42, 01 дек 2025

В декабре некоторые российские пенсионеры получат сразу две выплаты: одну за текущий месяц, вторую — авансом за январь.

Кого это касается

Двойная выплата придет тем, кто обычно получает пенсию в первой половине месяца — с 1-го по 11-е число.

График переводов

  • Начало декабря: придет стандартная пенсия за декабрь.
  • Конец декабря: перечислят деньги за январь.

Почему изменили график

Причина в длинных новогодних выходных. Первые 11 дней января — нерабочие, поэтому социальные службы и банки переведут средства заранее, чтобы не задерживать выплаты.

Размер выплаты

Январская пенсия, которая придет в конце декабря, будет больше обычной. Её проиндексируют на 7,6%.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление

Читайте также:

Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
Читайте также

В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше
Общество в Башкирии
В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше
Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Россия/мир
Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Кому увеличат пенсию с 1 декабря
Общество в Башкирии
Кому увеличат пенсию с 1 декабря
Наконец дождались: власти сделали долгожданное заявление о 13-й пенсии
Общество в Башкирии
Наконец дождались: власти сделали долгожданное заявление о 13-й пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен