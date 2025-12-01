Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
22:42, 01 дек 2025
В декабре некоторые российские пенсионеры получат сразу две выплаты: одну за текущий месяц, вторую — авансом за январь.
Кого это касается
Двойная выплата придет тем, кто обычно получает пенсию в первой половине месяца — с 1-го по 11-е число.
График переводов
- Начало декабря: придет стандартная пенсия за декабрь.
- Конец декабря: перечислят деньги за январь.
Почему изменили график
Причина в длинных новогодних выходных. Первые 11 дней января — нерабочие, поэтому социальные службы и банки переведут средства заранее, чтобы не задерживать выплаты.
Размер выплаты
Январская пенсия, которая придет в конце декабря, будет больше обычной. Её проиндексируют на 7,6%.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
