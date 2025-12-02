Все новости Уфы и Башкортостана
Боец СВО из Уфы лишился ног, спасая товарища

21:18, 02 дек 2025

Боец с позывным «Суслик» вытащил раненого сослуживца из-под огня в зоне спецоперации. Спасая товарища, он сам получил тяжелые ранения и лишился обеих ног.

Сейчас военный вернулся в Уфу и демобилизован. За поступок на передовой его наградили медалью «За отвагу». Травма не отменила планы на жизнь: бывший военный собирается работать удаленно.

Историю бойца рассказали на встрече с главой Ленинского района Уфы Олегом Котовым. Туда же пришел другой военнослужащий — с позывным «Большой». У него ранение руки, медаль генерала Шаймуратова и медаль «За отвагу». Дома военного ждали жена и двое детей. Чтобы обеспечивать семью, «Большой» планирует вернуться к работе.

На встрече бойцы задали главе района вопросы по своим ситуациям. Олег Котов записал обращения, чтобы помочь с решением проблем.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Олег Котов / Vk
Теги: спецоперация Уфа
