В Башкирии предупреждают о неприятных погодных сюрпризах

21:24, 02 дек 2025

В Республике Башкортостан 3 декабря ожидаются сложные метеоусловия. Об этом жителей региона предупреждают в ГУ МЧС и Госкомитете по ЧС.

Прогнозируется облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром опустится плотный туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 500 метров и менее. Также вероятен гололед, на участках пути — гололедица.

Ночью температура воздуха будет от +1 до −4 градусов, днем — 0...+2. Ветер же ожидается умеренный, юго-западного и западного направлений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok