Глава Салаватского района Башкирии получил грамоту от президента РФ
21:41, 02 дек 2025
Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района Башкирии, получил почетную грамоту президента России. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
В администрации района уточнили, что Кашапова наградили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / администрация Салаватского района
Читайте также
Общество в Башкирии
Семь жителей Башкортостана отмечены наградами по указу Путина
Общество в Башкирии
Бойца СВО из Башкирии наградили медалью «За боевые заслуги»
Общество в Башкирии
Блогер из Уфы получил интернет-премию
Политика в Башкирии
Хабиров временно возложил обязанности руководителя администрации на заместителя