Глава Салаватского района Башкирии получил грамоту от президента РФ

21:41, 02 дек 2025

Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района Башкирии, получил почетную грамоту президента России. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В администрации района уточнили, что Кашапова наградили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

В Башкирии наградили бойца СВО, который спас инвалида от смерти

В Башкирии наградили бойца СВО, который спас инвалида от смерти
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / администрация Салаватского района
Теги: Салаватский район награждение
