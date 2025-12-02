Глава Салаватского района Башкирии получил грамоту от президента РФ

21:41, 02 дек 2025

Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района Башкирии, получил почетную грамоту президента России. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В администрации района уточнили, что Кашапова наградили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / администрация Салаватского района