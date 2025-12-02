Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Бесплатная юридическая помощь стала доступна для многодетных семей в Башкирии

Бесплатная юридическая помощь стала доступна для многодетных семей в Башкирии

21:50, 02 дек 2025

В Башкирии заработал закон, который позволяет родителям с тремя и более детьми не платить за услуги юристов. Теперь семьи могут получить правовую поддержку за счет государства.

Кто может получить помощь

Закон касается семей, где старшему ребенку еще не исполнилось 18 лет. Если ребенок учится на очном отделении, возрастной порог увеличивается до 23 лет.

Какие вопросы помогут решить

Юристы бесплатно проконсультируют по жизненным ситуациям, которые требуют знания законов:

  • Жилье: споры с застройщиками, оформление недвижимости, вопросы ЖКХ.
  • Работа: трудовые конфликты, незаконные увольнения, невыплата зарплаты.
  • Деньги: правильность начисления пенсий и детских пособий.

Это возможность разобраться в сложных документах и защитить свои права без расходов на частных адвокатов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление

Читайте также:

Многодетным матерям пересчитают пенсии: как подать заявление
Автор: Семен Подгорный
Теги: многодетные семьи
Читайте также

В Башкирии сироты и бывшие заключенные смогут получить бесплатную юридическую помощь
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии сироты и бывшие заключенные смогут получить бесплатную юридическую помощь
Многодетные семьи в Башкирии получат льготу, о которой многие мечтали
Общество в Башкирии
Многодетные семьи в Башкирии получат льготу, о которой многие мечтали
Школьники из многодетных семей Башкирии смогут ездить бесплатно
Образование в Башкирии
Школьники из многодетных семей Башкирии смогут ездить бесплатно
С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
Общество в Башкирии
С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен