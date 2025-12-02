Бесплатная юридическая помощь стала доступна для многодетных семей в Башкирии

21:50, 02 дек 2025

В Башкирии заработал закон, который позволяет родителям с тремя и более детьми не платить за услуги юристов. Теперь семьи могут получить правовую поддержку за счет государства.

Кто может получить помощь

Закон касается семей, где старшему ребенку еще не исполнилось 18 лет. Если ребенок учится на очном отделении, возрастной порог увеличивается до 23 лет.

Какие вопросы помогут решить

Юристы бесплатно проконсультируют по жизненным ситуациям, которые требуют знания законов:

Жилье : споры с застройщиками, оформление недвижимости, вопросы ЖКХ.

: споры с застройщиками, оформление недвижимости, вопросы ЖКХ. Работа : трудовые конфликты, незаконные увольнения, невыплата зарплаты.

: трудовые конфликты, незаконные увольнения, невыплата зарплаты. Деньги: правильность начисления пенсий и детских пособий.

Это возможность разобраться в сложных документах и защитить свои права без расходов на частных адвокатов.

Автор: Семен Подгорный