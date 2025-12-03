В Башкирии температура воздуха превысит декабрьскую норму

22:18, 03 дек 2025

В Башкирии в декабре ожидается температура воздуха выше климатической нормы. Об этом сообщили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Гидрометцентра России.

4 декабря в отдельных районах республики прогнозируется мокрый снег. Температурные показатели составят ночью от +1 до −4 градусов, при прояснениях возможно понижение до −9 градусов. Дневные значения установятся в диапазоне от +3 до −2 градусов. Ветер ожидается западного направления умеренной силы.

Средняя температура декабря превысит многолетние показатели на один градус при климатической норме −10,8 градуса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok