В Башкирию придет резкое похолодание: температура рухнет до -18 градусов

21:34, 04 дек 2025

Жителей Башкирии предупреждают о надвигающемся похолодании. По данным Гидрометцентра России, уже на следующей неделе регион ждёт настоящая зима с морозами до −18 градусов.

Ближайшие дни

До конца недели погода в республике останется относительно тёплой, но пасмурной. С 5 по 7 декабря ночные температуры составят около −1 градуса, дневные — около нуля. На северо-востоке региона будет чуть холоднее: до −4 ночью и до −2 днём. В выходные ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

Смена погоды

Резкая смена наступит 8 декабря. В ночь с воскресенья на понедельник температура понизится до −12 градусов, а на северо-востоке Башкирии — до −18. Днём столбики термометров покажут −10 градусов, в северо-восточных районах — до −15.

На следующий день, 9 декабря, морозы немного ослабнут: ночью прогнозируется −13 градусов, днём воздух прогреется до −7.

Юг республики

Южным районам Башкирии повезёт больше. Там похолодание будет не таким резким: в ночь на 8 декабря ожидается −11 градусов, днём — около −6. Однако в последующие дни температура продолжит снижаться.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
