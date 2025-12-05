В Башкирии ударят ночные морозы до -10 градусов

21:41, 05 дек 2025

В Башкирии 6 декабря прогнозируется переменчивая погода.

По информации регионального Управления по гидрометеорологии, в эту субботу будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег, однако в южных районах республики существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, а при прояснениях похолодает до −10.

Днем столбики термометров покажут от +1 до −4. Ветер подует западный, умеренный.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok