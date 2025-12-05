Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии ударят ночные морозы до -10 градусов

В Башкирии ударят ночные морозы до -10 градусов

21:41, 05 дек 2025

В Башкирии 6 декабря прогнозируется переменчивая погода.

По информации регионального Управления по гидрометеорологии, в эту субботу будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег, однако в южных районах республики существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, а при прояснениях похолодает до −10.

Днем столбики термометров покажут от +1 до −4. Ветер подует западный, умеренный.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
В Башкирии прогнозируется ненастная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется ненастная погода
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен