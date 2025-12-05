В Башкирии ударят ночные морозы до -10 градусов
21:41, 05 дек 2025
В Башкирии 6 декабря прогнозируется переменчивая погода.
По информации регионального Управления по гидрометеорологии, в эту субботу будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой снег, однако в южных районах республики существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, а при прояснениях похолодает до −10.
Днем столбики термометров покажут от +1 до −4. Ветер подует западный, умеренный.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok