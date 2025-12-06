В Башкирии температура упадёт до -25 градусов

21:52, 06 дек 2025

В Башкирии ожидается резкое похолодание — столбики термометров опустятся до −25 градусов. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже в воскресенье, 7 декабря, республика окажется под влиянием циклона. Практически во всех районах региона, кроме южных территорий, пройдут снегопады. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Ночью температура воздуха составит от 0 до −5 градусов, при прояснениях возможно понижение до −10. Дневные показатели ожидаются в диапазоне от +1 до −4 градусов.

Однако настоящие морозы придут в начале следующей недели. В тыловой части циклона на Урал проникнут арктические воздушные массы. В ночь на 8 декабря температура опустится до −6...-11 градусов, местами до −16. Пик холодов придётся на 9 декабря: ночью ожидается −14...-19 градусов, а при ясном небе похолодает до −20...-25 градусов. Днём 8 декабря прогнозируется −6...-11, а 9 декабря — до −8...-13 градусов.

Впрочем, сильные морозы продержатся недолго. По данным метеорологов, уже к середине недели температурный фон начнёт повышаться, и холода отступят.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru