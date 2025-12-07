Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды

20:24, 07 дек 2025

МЧС Башкирии объявило о надвигающемся ухудшении метеоусловий. Спасатели предупреждают о снегопадах, гололедице и сильном ветре в ближайшие 24 часа.

По данным ГУ МЧС РФ по РБ, на территории региона ожидаются снежные осадки различной интенсивности. Дороги покроет ледяная корка, что создаст опасность для автомобилистов.

Синоптики прогнозируют усиление северо-западного и северного ветра до 10 метров в секунду. В отдельных районах скорость порывов достигнет 14 метров в секунду.

Морозы сохранятся на уровне 4-9 градусов ниже нуля. В северо-восточных районах республики столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов. Во время снегопада видимость на трассах сократится до одного-двух километров, а в утренние часы в тумане составит всего 500-1000 метров.

В столице Башкирии также ожидается снегопад. Температура воздуха в Уфе будет колебаться от минус четырех до минус девяти градусов. Ветер достигнет 10 метров в секунду с порывами до 14.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok