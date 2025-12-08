В Башкирии резко похолодает до -25 градусов

22:26, 08 дек 2025

Специалисты Башгидромета сообщили, к чему готовиться жителям региона 9 декабря. По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике ожидается понижение температуры воздуха.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до −13...-18 градусов, местами — до −23. Днем прогнозируется от −8 до −13, в отдельных районах будет до −18 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают, ветер ожидается умеренный, восточный и северо-восточный.

В среду, 10 декабря, станет еще холоднее. Ночью показатели упадут до −10...-15, местами ударят морозы до −20...-25 градусов. Днем ожидается −5...-10, местами до −15 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok