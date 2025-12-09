Все новости Уфы и Башкортостана
Медсестра из Башкирии получила госнаграды за спасение сотен военных

21:54, 09 дек 2025

Уроженка деревни Старокурзя Бураевского района Лилия Галиева, спасла сотни раненых бойцов в зоне специальной военной операции. За работу на фронте она получила государственные награды и статус ветерана боевых действий.

Женщина, известная под позывным «Афина», награждена медалями Луки Крымского, «За самоотверженность и профессионализм» и «За спасение погибавших». Также она получила почетную грамоту Республики Башкортостан. О достижениях землячки рассказал глава района Рушан Гараев.

Медицинскую помощь в зоне конфликта Лилия начала оказывать в Луганской Народной Республике. Сначала она трудилась в городе Красный Луч в составе выездной бригады больницы «Известия». Позже подписала контракт с вооруженными силами и спасала раненых уже в военном госпитале в зоне боевых действий.

Сейчас Лилия Галиева работает в Башкирии. Она занимает должность старшей медсестры операционного отделения в Республиканской клинической больнице имени Г. Куватова.

Автор: Семен Подгорный
Фото: из личного архива Лилии Галиевой / соцсети
Теги: спецоперация Бураевский район
