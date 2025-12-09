Все новости Уфы и Башкортостана
Арктический холод в Башкирии: когда ждать настоящие морозы

22:02, 09 дек 2025

Зима окончательно закрепляется в регионе. Об этом 10 декабря сообщает Башгидромет.

По информации синоптиков, в среду осадков не ожидается, а солнце будет светить ярко. Ночью столбики термометров опустятся до −14 градусов, в отдельных районах ударят суровые морозы до −22.

Днём воздух прогреется лишь до −6...-11 градусов. Ветер прогнозируется умеренный, южного направления.

Причиной такого резкого похолодания стало активное вторжение арктических воздушных масс.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
