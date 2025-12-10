Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии резко испортится погода

В Башкирии резко испортится погода

22:16, 10 дек 2025

ГУ МЧС по Республике Башкортостан предупреждает жителей региона о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается в четверг, 11 декабря.

По прогнозам ведомства, в республике установится облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днём в отдельных районах пройдёт небольшой снег. На северо-западе Башкирии осадки усилятся до умеренных, возможна метель.

Ночью воздух остынет до −10...-15 градусов, а при прояснении температура опустится до −22 по Цельсию. Дневные показатели составят −7...-12 градусов.

Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. На автодорогах региона видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: погода в башкирии
