В зоне СВО погиб 63-летний военнослужащий из Башкирии

21:41, 11 дек 2025

Рядовой Камил Мухамедьянов из Белорецкого района Башкирии погиб в ходе специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего подтвердила пресс-служба администрации района.

Камил Мухамедьянов появился на свет в 1962 году в селе Миндяк. После школы освоил профессию водителя в учалинском СПТУ, затем прошёл срочную службу в автомобильных войсках. В 1985 году создал семью, супруги воспитали двух дочерей. Более тридцати лет Мухамедьяновы прожили в Якутии, а в 2022 году вернулись на малую родину.

В марте 2025 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны России. О гибели старшего стрелка родным сообщили в апреле.

Церемония прощания с защитником Отечества пройдёт 12 декабря на Аллее героев в Белорецке. Сбор начнётся в 11:30, траурный митинг — в полдень.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района