Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В зоне СВО погиб 63-летний военнослужащий из Башкирии

В зоне СВО погиб 63-летний военнослужащий из Башкирии

21:41, 11 дек 2025

Рядовой Камил Мухамедьянов из Белорецкого района Башкирии погиб в ходе специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего подтвердила пресс-служба администрации района.

Камил Мухамедьянов появился на свет в 1962 году в селе Миндяк. После школы освоил профессию водителя в учалинском СПТУ, затем прошёл срочную службу в автомобильных войсках. В 1985 году создал семью, супруги воспитали двух дочерей. Более тридцати лет Мухамедьяновы прожили в Якутии, а в 2022 году вернулись на малую родину.

В марте 2025 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны России. О гибели старшего стрелка родным сообщили в апреле.

Церемония прощания с защитником Отечества пройдёт 12 декабря на Аллее героев в Белорецке. Сбор начнётся в 11:30, траурный митинг — в полдень.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Бывший прокурор из Уфы, осужденный на 16 лет, погиб в зоне СВО

Читайте также:

Бывший прокурор из Уфы, осужденный на 16 лет, погиб в зоне СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев
Башкирия простилась с ефрейтором, погибшим в зоне СВО
Общество в Башкирии
Башкирия простилась с ефрейтором, погибшим в зоне СВО
В Белорецке простились с разведчиком Максимом Ткаченко, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Белорецке простились с разведчиком Максимом Ткаченко, погибшим в ходе СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен