Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии

22:08, 11 дек 2025

Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям распространил предупреждение о существенном ухудшении погодных условий в регионе, начиная с 12 декабря. Прогноз составлен на основе данных Башгидромета.

Что ожидается в пятницу

В этот день небо затянет облаками с редкими прояснениями. Ночью местами пройдёт снег, днём осадки усилятся — на севере республики снегопад будет умеренным. В юго-восточных районах осадков не прогнозируется. Ветер подует с юго-востока и юга со скоростью от 5 до 10 м/с, в северных районах порывы достигнут 14 м/с.

Столбики термометров ночью опустятся до минус 8–13 градусов, а на юге республики похолодает до минус 17–22. Дневная температура составит минус 3–8 градусов. В ряде районов образуется гололёд, на дорогах — гололедица. Видимость из-за снега может упасть до одного-двух километров.

Прогноз на выходные

Самые сложные условия ожидаются 14 декабря и в ночь на 15 декабря. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель с порывами ветра до 17–22 м/с. В ночь на воскресенье температура составит минус 5–10 градусов, днём потеплеет до минус 1–6. К 15 декабря морозы вернутся: и днём, и ночью ожидается минус 10–15 градусов.

Погода в Уфе

В столице республики 12 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днём пройдёт небольшой снег. Температура ночью составит минус 8–10 градусов, днём — минус 4–6. Ветер юго-восточный и южный, 5–10 м/с.

