Башкирию завалит снегом: синоптики предупредили о метелях и заносах на дорогах

Башкирию завалит снегом: синоптики предупредили о метелях и заносах на дорогах

21:57, 12 дек 2025

В Башкирии начинаются мощные снегопады, которые продлятся несколько дней. Об этом сообщает Башгидромет.

Уже 13 декабря на отдельных участках дорог региона образуются снежные заносы. При этом температура воздуха немного повысится — днём до −1 градуса, ночью столбик термометра опустится до −5...-10 градусов. Ветер ожидается умеренный, южного направления.

Самая сложная обстановка прогнозируется на 14 декабря — республику накроет сильный снегопад с метелью. Заносы на дорогах усилятся. Температура составит от −3 до −8 градусов, местами похолодает до −13.

Автор: Семен Подгорный
Фото: gemini
