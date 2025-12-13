Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируется ухудшение погоды

В Башкирии прогнозируется ухудшение погоды

21:40, 13 дек 2025

МЧС по Республике Башкортостан 13 декабря предупредило население о резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Регион накроют обильные снегопады и метели.

На дорогах ожидаются снежные заносы, гололёд и снежный накат. Видимость на отдельных участках снизится до 500–1000 метров. Температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах похолодает до минус 13.

Ветер юго-восточный, позднее сменится на северо-западный. Скорость составит 8–13 м/с с порывами до 17–22 м/с.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
В Башкирии снежный ад сменится дождями
Общество в Башкирии
В Башкирии снежный ад сменится дождями
Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен