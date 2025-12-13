В Башкирии прогнозируется ухудшение погоды

21:40, 13 дек 2025

МЧС по Республике Башкортостан 13 декабря предупредило население о резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Регион накроют обильные снегопады и метели.

На дорогах ожидаются снежные заносы, гололёд и снежный накат. Видимость на отдельных участках снизится до 500–1000 метров. Температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах похолодает до минус 13.

Ветер юго-восточный, позднее сменится на северо-западный. Скорость составит 8–13 м/с с порывами до 17–22 м/с.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok