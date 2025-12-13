Все новости Уфы и Башкортостана
Боец из Башкирии уничтожил опорный пункт ВСУ и захватил пленного

21:44, 13 дек 2025

Младший сержант Радмир Байдавлетов из полка «Башкортостан» награжден орденом Мужества. Он уничтожил укрепление ВСУ и захватил пленного, сообщает «Башинформ».

Радмир служит заместителем командира взвода в разведроте имени Вафы Ахмадуллина. Его группе поручили уничтожить вражеский опорный пункт. Бойцы выдвинулись на задание под артиллерийским обстрелом и атаками дронов.

На месте Байдавлетов провел разведку и нашел слабые места в обороне противника. Снайперская группа атаковала укрепление по этим уязвимым точкам. В результате российские военные полностью уничтожили опорный пункт и взяли в плен одного военнослужащего ВСУ.

